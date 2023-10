POL-DN: Aufmerksamer Zeuge vereitelt Straftat

Vettweiß (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (19.10.2023) wurde in der Vettweißer Ortslage Frangenheim eine 18-Jährige aus Vettweiß auf der ehemaligen Bundesstraße 56 von hinten angefahren. Das unfallverursachende Fahrzeug flüchtete. Am Mittwoch (18.10.2023) gegen 23:00 Uhr ging die 18-Jährige von der Bushaltestelle in Frangenheim entlang der ehemaligen B 56 in Richtung Foritzheim. Nach eigenen Angaben wurde sie von ...

