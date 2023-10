Polizei Düren

POL-DN: Fußgängerin angefahren - Auto flüchtet

Vettweiß (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (19.10.2023) wurde in der Vettweißer Ortslage Frangenheim eine 18-Jährige aus Vettweiß auf der ehemaligen Bundesstraße 56 von hinten angefahren. Das unfallverursachende Fahrzeug flüchtete.

Am Mittwoch (18.10.2023) gegen 23:00 Uhr ging die 18-Jährige von der Bushaltestelle in Frangenheim entlang der ehemaligen B 56 in Richtung Foritzheim. Nach eigenen Angaben wurde sie von hinten von einem Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Zum Pkw kann sie lediglich sagen, dass es sich um ein schwarzes Fahrzeug in Golf-Größe mit runden Rückleuchten gehandelt hat.

Durch den Unfall erlitt die Vettweißerin leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

