Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Aufbruch von Fächern einer Packstation

Freudenstadt (ots)

Ein bislang Unbekannter hat sich am frühen Mittwochmorgen an einer Packstation in der Ludwig-Jahn-Straße mit Gewalt zu schaffen gemacht.

Der Unbekannte brach am Mittwoch im Zeitraum zwischen 2:20 Uhr und etwa 3:30 Uhr mehrere Fächer der Packstation auf und entwendete deren Inhalt. Die konkrete Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Spurensicherung erfolgte durch die Kriminaltechnik.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07441 536-0 telefonisch beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell