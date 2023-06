Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt.

Ebhausen (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich am Mittwochmorgen ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße 4337 nachdem er mit einem Auto kollidierte.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein Motorradfahrer gegen 10:25 Uhr die Kreisstraße 4337 von Ebhausen in Richtung Ebershardt. Offenbar in Zusammenhang mit einem Überholmanöver kam es zu einem Streifvorgang zwischen dem Motorrad und einem entgegenkommenden 38-jährigen Mercedesfahrer. Durch das Unfallgeschehen zog sich der Motorradfahrer schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum geflogen. Beide Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Kreisstraße komplett gesperrt werden.

Christian Koch, Pressestelle

