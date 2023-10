Polizei Düren

POL-DN: Sicherheitsberatung der Polizei Düren auf dem Dürener Herbstmarkt

Düren (ots)

Die Polizei Düren lädt am kommenden Sonntag (22.10.2023), gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Düren, zur Sicherheitsberatung am Stand auf dem Herbstmarkt in der Dürener Innenstadt ein.

Es gibt einfache Mittel, sich und sein Zuhause vor Einbrechern zu schützen. Der Technische Präventionsberater der Polizei Düren berät am Sonntag zwischen 10 und 19 Uhr auf dem Marktplatz, vor dem i-Punkt, zu den Themen mechanischer Einbruchschutz, elektronische Sicherheitstechnik und weitere Präventionsthemen für Ihre Sicherheit zuhause. Er zeigt Ihnen potenzielle Schwachstellen an Häusern und Wohnungen auf und gibt Auskunft über effektive Sicherheitsmaßnahmen. Schauen Sie vorbei - Auf dem Herbstmarkt am Stand der Verbraucherzentrale Düren. Die Verbraucherzentrale Düren und die Kriminalprävention der Polizei Düren freuen sich auf Ihren Besuch! enstadt ein.

