POL-DN: Der Verkehrsdienst zieht Bilanz - 346 Geschwindigkeitsverstöße bei Kontrollaktion im Eifelbereich am Wochenende

Nideggen / Nörvenich / Vettweiß (ots)

Am Sonntag (15.10.2023) führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Düren Geschwindigkeitskontrollen im Eifelbereich, so wie auf Zufahrtsstrecken durch. Die Polizei ahndete insgesamt 346 Geschwindigkeitsverstöße (260 Verwarngelder und 86 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen).

Witterungsbedingt waren an den verschiedenen Kontrollstellen nur wenige Motorradfahrer unterwegs. Dies spiegelt sich auch in der Kontrollbilanz wider: So handelte es sich lediglich in zwei der 346 Fälle um Motorradfahrer, die zu schnell unterwegs waren.

Ein junger Mann fiel den Beamten in Lüxheim mit seinem Pkw auf. Er wurde im Bereich Eggersheim in der dortigen 70er-Zone mit 111km/h gemessen. Als er in Lüxheim den Anhalteposten des Verkehrsdienstes wahrnahm, steuerte er umgehend ca. 100 Meter vor dem Beamten in eine Hauseinfahrt und verließ zusammen mit seinen Freunden das Fahrzeug. Alle Personen behaupteten, das Fahrzeug nicht gefahren zu haben. Anhand der Beweisbilder der Messanlage konnte der Fahrer aber zweifelsfrei identifiziert werden. Es stellte sich während der Kontrolle heraus, dass der junge Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, eine Strafanzeige wurde gefertigt.

