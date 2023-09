Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen alkoholisiertem Radfahrer und Fußgänger in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger kam es am Samstag, 16.09.2023, gegen 23:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße "Am Großen Wege" in Harpstedt, in dessen Folge sich beide Beteiligten leicht verletzten. Ein 56-jähriger Harpstedter befuhr dabei mit seinem Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg. Hierbei übersah er einen 27-Jährigen Harpstedter, der vermutlich aufgrund eines Sturzes auf dem Geh- und Radweg lag. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer seinerseits stürzte. Bei beiden Beteiligten, die sich leichte Verletzungen zuzogen, wurde im Verlauf der Unfallaufnahme eine deutliche Alkoholisierung bemerkt. Während beim 27-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 2,4 Promille festgestellt wurde, wies der Radfahrer einen Wert von rund 1,71 Promille auf. Gegen den 56-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, auf dessen Grundlage eine Blutentnahme erfolgte. Die Führerscheinstelle erhält bzgl. beider Beteiligter Kenntnis.

