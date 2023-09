Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Delmenhorst (ots)

Schwerverletzte Motorradfahrerin im Delmenhorster Dreieck

Am Freitag, 15.09.2023 gegen 19:20 Uhr ereignete sich auf der A 28 im Delmenhorster Dreieck ein Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrer verletzt wurde. Eine Gruppe Motorradfahrern fuhr an der Auffahrt Hasport in Fahrtrichtung A 1 ins Dreieck Delmenhorst. Ein 25-jähriger Zweiradfahrer aus Schneverdingen übersah beim Fahrstreifenwechsel die versetzt neben ihm fahrende ebenfalls 25-jährige aus Bremen. Es kam zu einer seitlichen Berührung zwischen den Motorradfahrern und Beide kamen zu Fall. Während der Schneverdinger dabei nicht verletzt wurde, rutschte die Bremerin in die Leitplanke und wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Bremer Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

