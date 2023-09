Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Pkw-Aufbruch

Delmenhorst (ots)

Aufbruch eines Pkw - Täter wird bei Tatausführung beobachtet

Am Freitag, 15.09.2023, um 22:35 Uhr wird der Polizei telefonisch durch Zeugen ein Pkw-Aufbruch in Brake gemeldet. Dabei konnte beobachtet werden, wie eine unbekannte männliche Person bei einem am Fahrbahnrand in der Emil-Pleitner-Straße abgestellten Ford Ka die Seitenscheiben einschlug und eine darin abgelegte Handtasche entwendete.

Bei Eintreffen der Polizei konnte der Täter fußläufig in Richtung Kirchenstraße fliehen und entkommen.

Die Schadenshöhe lässt sich momentan noch nicht genau beziffern.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30 bis 40 Jahre - kurze dunkle Haare - blaue Jeans

Hinweise bitte an die Polizei in Brake unter Tel.: 04401/9350

