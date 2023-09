Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autokorso anlässlich einer Hochzeit verursacht u. a. Verkehrsbehinderungen auf der B213 im Bereich Dötlingen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 16.09.2023, kam es gegen 17:10 Uhr durch einen Autokorso u. a. zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 213 zwischen Uhlhorn (Gemeinde Dötlingen) und Havekost (Gemeinde Ganderkesee). Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten dabei einen Autokorso, der die B213 in Fahrtrtg. Delmenhorst teilweise unter Ausnutzung sämtlicher Fahrstreifen befahren sollte. Es sei bereits zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen und zudem sei aus einem der Fahrzeuge geschossen worden. Der aus insgesamt 18 hochwertigen Pkw bestehende Korso sowie die in den Fahrzeugen befindliche Hochzeitsgesellschaft konnten auf der B213 im Bereich Hoyerswege angehalten und kontrolliert werden. Hierbei wurde in einem Pkw auch die Schreckschusswaffe samt Munition gefunden und sichergestellt. Es wurden Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell