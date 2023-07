POL-KN: (Gottmadingen/ Lkr. Konstanz) Räuberische Erpressung in der Nähe des Jugendtreffs (27.07.2023)

(Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) (ots) - Ein abgestellter Anhänger war nicht richtig gegen ein Wegrollen gesichert und ist am Freitagmorgen, gegen 09.00 Uhr, auf einen im Schlehenweg geparkten Audi gerollt. An dem Anhänger entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro, an dem Audi in Höhe von etwa 10.000 Euro. Rückfragen bitte an: Tatjana Deggelmann ...

mehr