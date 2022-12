Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Einbruch in Einfamilienhaus

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (23.12.) und Montag (26.12.) haben Einbrecher ihr Unwesen in der Messeler-Park-Straße getrieben und ein Einfamilienhaus heimgesucht. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die ungebetenen Besucher über ein Wohnzimmerfenster gewaltsam Zugang und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob sie fündig wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Der verursachte Schaden an dem Haus wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell