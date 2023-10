Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß in der Dunkelheit - Autofahrer gesucht!

Nörvenich (ots)

Ein Fahrradfahrer wurde am Dienstagabend von einem Auto angefahren. Ohne sich um eine etwaige Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der oder die Autofahrerin davon.

Die 23-Jährige aus Düren war auf der L263, aus Richtung Nörvenich kommend, in Fahrtrichtung Eschweiler über Feld mit ihrem Fahrrad unterwegs. Gegen 19:45 Uhr wurde Sie von einem von hinten kommendem Fahrzeug angefahren. Die Dürenerin stürzte und verletzte sich leicht. Nach eigenen Angaben habe die Geschädigte in der Dunkelheit lediglich an den kurz zu sehenden Bremslichtern erkennen können, dass es sich um einen Pkw gehandelt habe. Dieser setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Der Autofahrer wird gebeten, sich bitte bei der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden. Dort werden auch Hinweise auf den Unfallbeteiligten entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell