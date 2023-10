Polizei Düren

POL-DN: Mit Mülltonne zusammengestoßen

Aldenhoven (ots)

Ein nicht alltäglicher Unfall, welcher sich am Dienstagnachmittag (17.10.2023) in Freialdenhoven ereignet hat, beschäftigt das Verkehrskommissariat Jülich. Ein 60-Jähriger wurde bei dem Unfall verletzt.

Gegen 15:05 Uhr leerten Müllwerker die Mülltonnen in der Schulstraße in der Ortslage Freialdenhoven. Ein 60-Jähriger aus Linnich befuhr mit seinem Fahrrad die Schulstraße und beabsichtigte an dem Müllwagen vorbeizufahren. Zur gleichen Zeit trat ein 22-Jähriger aus Linnich mit einer geleerten Mülltonne hinter dem Müllfahrzeug auf die Fahrbahn. Der 60-Jährige stieß mit seinem Fahrrad gegen die Mülltonne und kam zu Fall. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen und wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus verbracht. Sein Fahrrad wurde leicht beschädigt.

