POL-MG: Telefonupdate | Telefonische Erreichbarkeit der Polizei MG über 02161-29-0 ist am Mittwoch (2.8.) eingeschränkt

Mönchengladbach (ots) - Auf der Friedensstraße ist es am Sonntag, 30. Juli, gegen 14.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 36-jährigen Autofahrer und zwei Senioren (70/ 73) auf einem Tandem gekommen. Das Duo befuhr mit dem Tandem die Friedensstraße in Richtung Stockholtweg, als der 36-Jährige die Autotür seines am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos öffnete. Es kam zur Kollision zwischen dem 70-jährigen ...

mehr