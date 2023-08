Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW - Täter gesucht

Trier-Ehrang (ots)

In der Zeit vom 05.08.2023, 17:00 Uhr bis zum 06.08.2023, 19:00 Uhr wurde in der Schillerstraße in Trier-Ehrang ein weißer 3er BMW zerkratzt. Der PKW parkte an dem o.g. Ort und wurde rundum vermutlich mit einem Schlüssel zerkratzt. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat und dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

