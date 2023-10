Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee/Neenstetten- Einbrecher unterwegs

Am Samstag brachen Unbekannte in ein Haus in Lonsee und Neenstetten ein.

Ulm (ots)

Zwischen 17 Uhr und 22 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang in ein Haus in der Straße Am Nohl in Lonsee. Das Fenster in der Küche hebelten sie auf und stiegen ein. Im Innern durchsuchten sie die Räume nach Brauchbarem. Dann flüchteten die Unbekannten.

Auch in Neenstetten stiegen Unbekannte in ein Haus in der Straße Wiesengrund ein. Zwischen 9 Uhr und 19.30 hebelten die Täter ein Fenster im Wintergarten des Gebäudes auf. Nachdem sie das Gebäude durchsucht hatten flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die weiteren Überprüfungen der Polizei Ulm sollen nun auch klären, was genau gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden ist. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann soll sich bitte unter (Tel. 0731/188-3312) melden.

Viele Einbrüche können durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern offenbar an den Sicherungseinrichtungen der Gebäude oder werden gestört. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas für seine Sicherheit tun und seine Wohnung oder sein Haus technisch optimieren. Wie das geht, darüber informieren die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort. Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden. Im Internet finden Sie Tipps zum Einbruchsschutz unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

