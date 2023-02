Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Weinheim) Angriff im Zug

Weinheim (ots)

Ein 43-jähriger Mann wurde Donnerstagabend (16. Februar) auf der Fahrt von Mannheim nach Weinheim im Zug angegriffen. Aus bislang unbekannten Gründen kam es auf Höhe Weinheim-Lützelsachsen zur Auseinandersetzung mit dem 34-jährigen Tatverdächtigen.

Gegen 20:30 Uhr hielt der Regionalexpress aufgrund eines weiteren Polizeieinsatzes am Gleis, beim Haltepunkt Weinheim-Lützelsachsen. Während der Standzeit des Zuges packte der 34-jährige deutsche Staatsangehörige den Geschädigten am Hals und setzte zum Faustschlag an. Dieser konnte ausweichen und den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fixieren.

Den 34-Jährigen nahmen die Beamten vorläufig fest. Er fügte dem Geschädigten Kratzspuren im Gesicht zu, darüber hinaus blieb dieser jedoch unverletzt.

Gegen Mitternacht entließen die Beamten den 34-Jährigen wieder von der Dienststelle. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

