BPOLI-KA: (Heidelberg Kirchheim/Rohrbach) Gewalttätiger Fahrtausschluss - Bundespolizei sucht Zeugen

Karlsruhe-Durlach (ots) - Großes Glück hat eine 25-jährige Frau in der Nacht auf Montag (6. Februar) am Bahnhof in Karlsruhe-Durlach gehabt. Im Moment als sie die Gleise überquerte, fuhr ein Zug ein und kam noch rechtzeitig zum Stehen. Die 25-jährige deutsche Staatsangehörige überquerte verbotenerweise die Gleise von Bahnsteig 1 zu 2. Sie stolperte und stürzte ...

