Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr in der Neue Straße. Die 19-Jährige fuhr dort mit einem E-Scooter verbotswidrig auf dem Gehweg. Dort fuhr sie von hinten gegen eine 63-Jährige. Die stürzte zu Boden und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Schaden entstand an dem E-Scooter ...

