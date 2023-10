Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Kein Führerschein und Auto nicht versichert

Die Polizei beschlagnahmte am Sonntag in Biberach einen VW.

Ulm (ots)

Der 21-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr in der Hermann-Volz-Straße. Eine Polizeistreife stoppte den Mann in seinem VW. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass dieser keinen Führerschein hatte. Weiterhin war der VW nicht zugelassen und am Auto waren andere Kennzeichen montiert. Der 23-jährige Eigentümer saß auf dem Beifahrersitz. Beide Männer müssen nun mit Anzeigen rechnen. Der VW wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

