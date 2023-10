POL-SU: Störung der Telefonanlage - Notruf 110 nicht betroffen!

Sankt Augustin (ots) - Am Donnerstagmorgen (19. Oktober) versuchten drei unbekannte Männer in ein Reihenhaus in der Großenbuschstraße in Sankt Augustin einzubrechen. Gegen 09:50 Uhr sah eine Zeugin die verdächtigen Männer, die sich unmittelbar vor dem Reihenhaus aufhielten. Die Zeugin konnte die Unbekannten dabei beobachten, wie sie sich immer wieder am Reihenhaus umschauten. Als einer der drei Tatverdächtigen auf ...

