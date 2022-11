Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Heeresbergstraße

Gera (ots)

Gera: Gegen 18:00 Uhr am gestrigen Sonntag (20.11.2022) meldeten mehrere Passanten einen von der Straße abgekommenen Pkw Seat, so dass Polizeibeamte zum Einsatz kamen. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Zum Glück wurde die 39-jährige Fahrzeugführerin nicht verletzt. Auch entstand kein Sachschaden. Die Polizeibeamten stellten jedoch fest, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand, so dass sie zur Blutentnahme musste. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde folglich gegen sie eingeleitet. (RK)

