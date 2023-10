Ulm (ots) - Zwischen Sonntag 13.30 Uhr und Montag 4.45 Uhr hebelten Unbekannte eine Tür an einem Geschäft in der Heidenheimer Straße sowie in der Tobelstraße auf. In beiden Fällen setzten die Täter ihre Werkzeuge an der Schiebetür an. Dann zogen sie die Schiebetür gewaltsam auseinander und zwängten sich ...

mehr