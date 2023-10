Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgängerin verletzt

Am Sonntag stieß eine E-Scooter Fahrerin mit einer Fußgängerin zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr in der Neue Straße. Die 19-Jährige fuhr dort mit einem E-Scooter verbotswidrig auf dem Gehweg. Dort fuhr sie von hinten gegen eine 63-Jährige. Die stürzte zu Boden und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Schaden entstand an dem E-Scooter nicht.

Hinweis der Polizei:

Elektrokleinstfahrzeuge wie E-Scooter müssen den Radweg benutzen. Ist kein Radweg vorhanden müssen sie auf die Fahrbahn, der Gehweg ist tabu.

