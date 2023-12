POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots) - Backnang: Einbruch in Gasthaus Am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr wurde bemerkt, dass in ein Gasthaus in der Maubacher Straße eingebrochen wurde. Die Einbrecher haben dort am Gebäude ein Fenster aufgebrochen und sind in den Gastraum eingedrungen. Ein Geldspielautomat war letztlich das Ziel der Ganoven, ...

