POL-SE: Elmshorn - Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen

Bad Segeberg (ots) - Vom Hörsaal auf die Straße: Junge Polizistinnen und Polizisten im Studium an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung - Fachrichtung Polizei - in Altenholz durften in den letzten Wochen die Theorie in die Praxis umsetzen, als sie an drei Tagen Verkehrskontrollen durchführten. Mit ...

mehr