FW-MG: Schwerverletzter Radfahrer bei Verkehrsunfall

Mönchengladbach-Wickrath, 29.06.2023, 17:16 Uhr, Rheindahlener Straße (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in Wickrath gerufen. Dort waren ein Radfahrer und ein PKW miteinander kollidiert. Dabei wurde der Radfahrer schwer verletzt. Die Feuerwehr startete eine umfassende Erstversorgung des Schwerverletzten mit u.a. einem Notarzt. Dann wurde der Radfahrer mittels eines angeforderten Rettungshubschraubers aus Duisburg in eine Spezialklinik nach Krefeld geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Rheindahlener Straße blieb für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt.

Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiterin unter Aufsicht: Brandoberinspektoranwärterin Michèle Keller mit Brandamtsrat Thorsten Gornik

