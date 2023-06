Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Böschungsbrand im Innenstadtbereich

Mönchengladbach Schrievers, 25.06.2023, 16:58, Heinrich-Pesch-Straße (ots)

Am späten Nachmittag erreichte die Leitstelle der Feuerwehr mehrere Anrufe, dass es im Bereich der Bahnstrecke an der Heinrich-Pesch-Straße infolge eines lauten Knalls zu einem Böschungsbrand gekommen sein soll. Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle konnte eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Vor Ort brannten Sträucher und Gras auf ca. 50 m² unmittelbar neben der Bahnstrecke. Aufgrund der Lage des Brandes wurde über die Leitstelle der Feuerwehr eine Sperrung der Bahnstrecke veranlasst. Der Brand konnte danach schnell mit einem Strahlrohr und zwei Löschrucksäcken gelöscht werden. Abschließend wurde die Einsatzstelle an die Bundespolizei übergeben.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Alexander Keuter

