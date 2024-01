Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

Unna (ots)

Nach dem Diebstahl einer Geldbörse am 04.08.2023 hat ein Unbekannter mit der ebenfalls entwendeten Girokarte widerrechtlich Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben.

Der Diebstahl ereignete sich zwischen 09.30 Und 10.00 Uhr während eines Einkaufs bei einem Discounter an der Hansastraße. Als die Geschädigte den Verlust bemerkte, ließ sie ihre Karte sperren. Ein Unbekannter hatte gegen 10.20 Uhr bereits Bargeld an einem Geldautomaten an der Hertingerstraße abgehoben.

Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei Lichtbilder des Täters.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/124544

Wer kennt diesen Mann? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell