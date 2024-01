Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - mehrere Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Werne (ots)

Am Samstag (13.01.2024) wurde in drei Mehrfamilienhäuser in Werne eingebrochen.

Zwischen 14.05 Uhr und 19.50 Uhr haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Knüvenstraße verschafft. Die Wohnräume wurden durchsucht. Hinweise zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

Am gleichen Tag, in der Zeit von 10.40 Uhr bis 20:40 Uhr, wurde durch unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Bergstraße eingebrochen.

Weiterhin drangen unbekannte Täter zwischen 16.00 Uhr und 20.30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Kastanienstraße ein. Hier wurden ebenfalls die Wohnräume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Werne unter 02389-921-3420, 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell