Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Kamen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag (13.01.2024) gewaltsam in eine Doppelhaushälfte in der Morgenstraße in Kamen-Heeren eingebrochen.

Zwischen 16.00 Uhr und 20.20 Uhr drangen die Täter in das Haus ein und durchwühlten die Schlafräume.

Dabei entwendeten sie Bargeld, Armbanduhren und Schmuck.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

