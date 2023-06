FW-LFVSH: Aktionstag im Hansa-Park: Jugendfeuerwehren aus ganz Schleswig-Holstein zu Gast

Kiel (ots) - Für über 2700 Jugendliche der 450 Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehren geht es am kommenden Samstag (10. Juni) wieder in den HANSA-PARK. Bereits zum 16. Mal findet der "Aktionstag der Jugendfeuerwehren" im direkt an der Ostsee gelegenen Freizeitpark in Sierksdorf statt. In diesem Jahr wurde der ...

mehr