Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Betrug am Telefon

Falscher Microsoft-Mitarbeiter sperrt PC

Rees (ots)

Am Donnerstag (24. August 2023) erhielt ein 64-Jähriger aus Rees einen Anruf von einem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter. Der Anrufer gab an, der PC des 64-Jährigen wäre von einem Trojaner-Virus befallen und bot Hilfe an, wozu er allerdings Fernzugriff auf den Rechner des Reesers bräuchte. Der 64-Jährige gewährte den Zugriff zunächst, wurde dann aber misstrauisch. Allerdings zu spät: Der Rechner war gesperrt, am Telefon erläuterten die Betrüger, dass erst nach einer Zahlung in Form von Gutschein-Codes der PC wieder freigegeben würde. Der 64-Jährige zahlte nicht, wandte sich stattdessen an die Polizei.

Die Polizei warnt: Gehen Sie auf diese angeblichen Hilfsangebote am Telefon niemals ein! Seien Sie skeptisch, wenn jemand von außen auf Ihren Computer zugreifen will. Geben Sie schützenswerte Passwörter und Daten nicht an Fremde heraus.(cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell