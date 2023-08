Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Fahrt unter Drogeneinfluss

34-Jähriger fährt erst in Feld, dann ge-gen Kreisverkehr

Kranenburg (ots)

Am Freitagmorgen war ein 34-jähriger Autofahrer aus Bulgarien in straßenverkehrsgefährdender Weise auf der Klever Straße unterwegs. Er befuhr gegen etwa 09:30 Uhr die Klever Straße in Richtung Kleve, als er nach ersten Erkenntnissen auf der Höhe eines Maisfeldes die Kontrolle über seinen Opel Karl verlor, nach rechts von der Straße abkam und in das Maisfeld fuhr. Zeugenaussagen nach setzte der Mann dann rückwärts zurück auf die Straße, wendete und bremste anschließend mitten auf der Fahrbahn abrupt ab. Durch dieses Fahrmanöver zwang er einen Zeugen, der ebenfalls auf der Klever Straße im Auto unterwegs war, zu einer Gefahrenbremsung. Danach fuhr der 34-Jährige weiter in Richtung Kranenburg, am Kreisverkehr zur B9 touchierte der Opel jedoch die Steinumrandung der Mittelinsel und blieb daraufhin beschädigt stehen. Der Zeuge, ein 26-Jähriger aus Kleve, konnte den Mann am Steuer überzeugen, auf die informierten Einsatzkräfte zu warten. Da sich Hinweise auf Drogenkonsum bei dem Fahrer ergaben, wurde vor Ort ein Drogentest durchgeführt, dessen Ergebnis positiv ausfiel. Die Beamten nahmen den 34-Jährigen mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell