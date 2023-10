Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Kreispolizeibehörde Viersen: 26-Jähriger nach Erpressungen festgenommen

Nettetal (ots)

Einsatzteams der Polizei Viersen nahmen am Donnerstag, den 26.10.2023 einen Nettetaler in Lobberich fest. Der 26-Jährige wurde mit Haftbefehl gesucht, da er im dringenden Verdacht steht, im August 2023 mit drei weiteren Tätern zwei räuberische Erpressungen in Brüggen und Mönchengladbach begangen zu haben. Mutmaßlich habe er zunächst die Wohnungen der Geschädigten ergebnislos durchsucht und anschließend unter Androhung bzw. Ausübung von Gewalt von den Geschädigten Bargeld in drei- bzw. vierstelliger Höhe gefordert.

Nachdem die Polizei Viersen den Beschuldigten als mutmaßlichen Täter ermitteln konnte, tauchte er ab und entzog sich seiner Festnahme.

Am Freitag, den 27.10.2023 wurde der Nettetaler dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell