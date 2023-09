Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Gaststätte

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag (06.09.23) zwischen 23.00 Uhr am Montagabend (05.09.23) und 07.45 Uhr am nächsten Morgen in eine Gaststätte an der Emsstraße eingebrochen. Die Unbekannten öffneten ein Fenster und gelangten so ins Gebäude. Es wurden mehrere Räume durchsucht, Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein niedriger vierstelliger Eurobetrag sowie ein Sparkasten gestohlen. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Emsdetten entgegen unter 02572/9306-4415.

