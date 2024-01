Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfallflucht

Schwerte (ots)

In der Nacht zu Freitag (12.01.2024) hat ein mit zwei Personen besetzter, weißer Fiat 500 zwei parkende PKW beschädigt.

Ein Zeuge konnte gegen 4.10 Uhr beobachten, wie der Fiat die Straße Am Bruch in Richtung Strangstraße befuhr, in Höhe Hausnummer 21 nach rechts in einen geparkten PKW rutschte und diesen auf einen davor stehenden Wagen schob. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon.

An den geparkten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 6 000 Euro.

Wer kann Angaben zum beteiligten weißen Fiat 500 oder den Fahrzeuginsassen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell