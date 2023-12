Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, mehrere Pkw Aufbrüche - Ehrenburg, versuchter Geldautomatenaufbruch

Zeugenaufruf ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Drei Pkw Aufbrüche

Im Laufe des gestrigen Nachmittages haben unbekannte Täter gleich drei Pkw im Stadtgebiet Diepholz aufgebrochen und Taschen und Portemonnaies entwendet. In der Römlingstraße vor Haus Nr. 10 wurde gegen 18.05 Uhr bei einem Pkw Seat die rechte Seitenscheibe zerstört. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche mit Papieren entwendet. Auf dem Krankenhausparkplatz in der Eschfeldstraße haben die Täter zwischen 17 und 20 Uhr bei einem Mercedes ebenfalls eine Seitenscheibe zerstört. Entwendet wurden eine Brille und ein Portemonnaie. Auf dem Ceka Parkplatz in der Hinterstraße schließlich wurde bei einem Mazda zwischen 18.10 Uhr und 20.40 Uhr eine Seitenscheibe zerstört. Hier entwendeten die Täter eine Arbeitstasche. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Diepholz, Tel 05441 / 9710, entgegen. Die Polizei warnt wiederholt davor, Taschen oder Portemonnaies, sichtbar im Pkw zurückzulassen. Auch wenn man das Fahrzeug nur kurz verlässt, sollten Wertsachen und Papiere immer mitgenommen werden. Tipps und Hinweise unter www.polizei-beratung.de

Ehrenburg - Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten

Am späten Dienstagabend gegen 22.55 Uhr haben zwei unbekannte Täter versucht einen Geldautomaten einer Bankfiliale in der Hauptstraße aufzubrechen. Als dies Vorhaben misslang, flüchteten beide Täter zunächst zu Fuß in Richtung Twistringen, bevor sich ihre Spur verlor. Laut Zeugen trug ein Täter einen auffällig lila farbenen Kapuzenpullover, eine graue Wollmütze und eine schwarze Skimaske. Hinweise auf die Täter und mögliche Beobachtungen nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Twistringen - Radfahrer schwer verletzt

Ein 64-jähriger Radfahrer befuhr am gestrigen Mittwoch gegen 11.50 Uhr den linksseitigen Radweg an der Lindenstraße in Richtung Borwede. Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin wollte aus der Raiffeisenstraße nach rechts in die Lindenstraße einbiegen und übersah den Radfahrer. Beide kollidierten, der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Syke-Heiligenfelde - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Werkstatt in der Hannoverschen Straße eingebrochen. Die Täter öffneten zunächst gewaltsam die Eingangstür. Danach öffneten sie ein Fenster und reichten Werkzeuge und Maschine nach Draußen. Zum Verladen in ein Fahrzeug mussten sie ihre Beute noch über einen Zaun heben. Ob sie dabei gestört wurden, ist nicht bekannt, aber sie flüchteten und ließen einen Teil ihres Diebesgutes zurück. Der Schaden beträgt mindestens 7000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell