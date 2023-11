Polizei Hagen

POL-HA: 31-jähriger Autofahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte hielten am Samstagmorgen (25.11.2023) in der Innenstadt einen 31-jährigen Autofahrer an, der ohne Führerschein unterwegs war und bei dem Alkohol- sowie Drogentests anschlugen. Die Polizisten fuhren, gegen 06.00 Uhr, über die Badstraße in Richtung Heinitzstraße. Für eine allgemeine Verkehrskontrolle gaben sie dem Fahrer des vor ihnen fahrenden BMW Anhaltesignale. Der 31-Jährige fuhr daraufhin nach rechts in die Bucht einer Bushaltestelle und lenkte dann abrupt nach links, um anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen zu kommen. Als er ausstieg rollte sein BMW plötzlich zurück, weil der Mann die Handbremse nicht angezogen hatte. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Beamten sofort Alkoholgeruch in der Atemluft des 31-Jährigen auf. Außerdem schlug ein Drogenvortest auf Kokain an. Bei der Abfrage der Personalien des Fahrers stellte sich außerdem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er musste eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (sen)

