POL-HA: 22-jährige Autofahrerin fährt in Haspe über Verkehrsinsel und verletzt sich leicht

Hagen-Haspe (ots)

Eine 22-jährige Autofahrerin wurde am späten Freitagabend (24.11.2023) bei einem Verkehrsunfall in Haspe leicht verletzt. Die Hagenerin fuhr, gegen 23.30 Uhr, über den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Rehstraße. Als sie nach links in die Hördenstraße abbiegen wollte, verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren VW und fuhr über die Verkehrsinsel einer dortigen Fußgängerfurt. Ihr Fahrzeug kam anschließend auf der Fahrbahn der Hördenstraße zum Stehen. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 22-Jährige verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (sen)

