Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf ---

Diepholz (ots)

Bereits letzte Woche Dienstag, 28.11.23, kam es in Weyhe, An der Weide, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich grüner Mini, fuhr gegen 17.10 Uhr in der Straße An der Weide an einem am Fahrbahnrand parkenden Pkw vorbei. Dabei achtete er nicht auf den entgegenkommenden 69-jährigen Fahrer eines BMW und nahm ihm die Vorfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Pkw. Beide Fahrer stiegen aus und wollten zum Austausch der Personalien in eine Seitenstraße fahren. Der unbekannte Mini-Fahrer flüchtete daraufhin, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Fahrer soll ca. Mitte 60 Jahre alt sein, ca. 165 cm groß sein und graue Haare haben. Am Pkw des 69-Jährigen entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen und natürlich auch den gesuchten Pkw-Fahrer, sich unter Tel. 0421 / 80660, zu melden.

