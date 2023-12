Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Linienbus touchiert Hauswand, Fahrer schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Am Montagabend, gegen 18:27 Uhr, befuhr ein mit vier Fahrgästen besetzter Linienbus die Lange Straße in Richtung Bahnhofstraße entlang. In Höhe der Hausnummer 40 verlor der Busfahrer, mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, die Kontrolle über den Bus. Der Linienbus kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab und touchierte zwei Hauswände. Anschließend prallte der Linienbus frontal gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum und kam zum Stehen. Der 67-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die herbeigerufenen Feuerwehrkameraden aus dem Fahrzeug befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Die vier Fahrgäste im Alter zwischen 18 und 27 Jahren wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 160.000EUR geschätzt.

