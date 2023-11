POL-BOR: Isselburg-Anholt - Nach Parkplatzunfall weggefahren

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Bundesstraße 70 / Raesfelder Straße; Unfallzeit: 28.11.2023, 17.05 Uhr; Eine verletzte Autofahrerin und ein Sachschaden in Höhe von circa 37.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Dienstag in Borken gekommen ist. Eine 58-Jährige befuhr gegen 17.05 Uhr die Bundesstraße 70 in Richtung Raesfeld. Als die Borkenerin nach links in die Raesfelder ...

