Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Unter Drogen Leitplanke gestreift

Heiden (ots)

Unter Drogeneinfluss hat ein Lkw-Fahrer am Dienstagabend sein Fahrzeug über die Bundesstraße 67 in Richtung Dülmen gesteuert. Eine Zeugin beobachtete, wie der Wagen im Raum Heiden mehrfach nach rechts von der Fahrbahn abkam und die angrenzende Leitplanke streifte. Sie verständigte die Polizei. Die Beamten hielten den Fahrer an und kontrollierten ihn. Ein entsprechender Test schlug positiv an auf Amphetamine, Cannabis und Opiate. In der Polizeiwache schloss sich eine Blutprobe an, um den Drogenkonsum exakt nachzuweisen. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell