Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Israel-Flagge angezündet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Konrad-Adenauer-Straße;

Tatzeit: zwischen 27.11.2023, 17.45 Uhr, und 28.11.2023, 06.15 Uhr;

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Gronau eine Israel-Flagge verbrannt. Diese hatte an einem Fahnenmast gehangen, der vor dem Rathaus an der Konrad-Adenauer-Straße steht. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter die Flagge vom Mast eingeholt und vor Ort in Brand gesetzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der Staatsschutz ist eingeschaltet. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260. (to)

