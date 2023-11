Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Marbecker Straße;

Unfallzeit: 24.11.2023, zwischen 07.50 Uhr und 14.05 Uhr;

An dem schwarzen VW Golf ist eine deutliche Delle an der hinteren Stoßstange zu erkennen: Der PKW stand auf der Marbecker Straße, als er am vergangenen Freitagmorgen von einem Unbekannten angefahren wurde. Dieser entfernte sich nach dem Verkehrsunfall, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

