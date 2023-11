Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - In Schule und Kita Türen aufgehebelt

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Stromberg;

Tatzeit: zwischen 27.11.2023, 22.00 Uhr, und 28.11.2023,05.30 Uhr;

In Isselburg sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in ein Schulgebäude und in eine Kindertagesstätte eingedrungen. Wie die Täter in die Räumlichkeiten an der Straße Stromberg gelangt sind, ist noch nicht abschließend geklärt. Im Inneren hebelten sie mehrere verschlossene Türen auf. Es liegen noch keine Angaben zu einer möglichen Tatbeute vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

