POL-MTK: Einbrecher scheitern in Hattersheim +++ Frontalzusammenstoß am Kastengrund +++ 90-Jähriger verursacht Unfall mit zwei Verletzten

1. Vergeblich gehebelt,

Hattersheim am Main, Im Mühlenviertel, Samstag, 11.11.2023 bis Montag, 13.11.2023

(jn)An der Anschrift "Im Mühlenviertel" in Hattersheim waren im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes unbekannte Täter zugange. Derzeitigen Erkenntnissen folgend hebelten die Unbekannten an einer Hauseingangstür sowie mehreren Zwischentüren zu Kellerräumen weiterer benachbarter Mehrfamilienhäuser. Auch an einem Fahrradraum wurden Hebelmarken entdeckt. Die gescheiterten Taten, bei denen ein Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro entstand, ereigneten sich zwischen Samstag und Montag.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

2. Bei Frontalzusammenstoß verletzt,

Hattersheim am Main, Landesstraße 3265, Montag, 13.11.2023, 09:50 Uhr

(jn)Am Montagmorgen kam es im Bereich des Kastengrundes bei Hattersheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt und etwa 20.000 Euro Schaden entstanden. Um 09:50 Uhr befuhr ein 34-jähriger Frankfurter am Steuer eines BMW die L 3265 von Hattersheim in Fahrtrichtung Weilbach und beabsichtigte im Kreuzungsbereich "Kastengrund", nach links abzubiegen. Hierbei missachtete er aus unbekannten Gründen die Vorfahrt eines entgegenkommenden 62-jährigen Opel-Fahrers aus Hattersheim. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, infolgedessen der 62-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zudem waren die Pkw nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

3. Senior verursacht schweren Unfall,

Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße, Fischbacher Weg, Montag, 13.11.2023, 17:18 Uhr

(jn)Ein 90-jähriger Autofahrer aus Hofheim hat am Montagabend in Hofheim einen schweren Unfall verursacht, bei dem er sowie der zweite Unfallbeteiligt verletzt wurden. Wie die Unfallaufnahme zeigte war der Hofheimer um 17:18 Uhr auf dem Fischbacher Weg von der Bienerstraße kommend unterwegs und fuhr dann ungebremst in den Kreuzungsbereich zur Niederhofheimer Straße ein. Hier kollidierte der 90-Jährige mit einem 51-jährigen Skoda-Fahrer, der die Niederhofheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Beide Männer wurden ersten Erkenntnissen zufolge glücklicherweise mit lediglich leichteren Verletzungen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Der Schaden an den zwei Pkw beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro.

4. Hausfassade bei Unfallflucht beschädigt, Hofheim am Taunus, Hauptstraße, Montag, 13.11.2023, 20:20 Uhr bis 20:25 Uhr

(jn)In der Hofheimer Hauptstraße ist am Montagabend die Fassade eines Gebäudes bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt worden. Zwischen 20:20 Uhr bis 20:25 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Kfz die Hauptstraße, kam von der Fahrbahn ab und touchierte die Wand eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Gleichwohl ein Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro entstand, flüchtete der Unfallverursacher unerkannt von der Unfallstelle. Den Spuren zufolge müsste es sich bei dem unfallverursachenden Kfz um einen Lkw gehandelt haben.

Hinweise zu diesem Fahrzeug erbittet die Unfallfluchtgruppe der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

