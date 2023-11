PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Brände in Hattersheimer Stadtteilen - Tatverdächtiger festgenommen, Hattersheim-Eddersheim, Im Gotthelf

Hattersheim-Okriftel, Stettiner Straße, Samstag, 11.11.2023, 19:15 Uhr

20:50 Uhr

Hofheim (ots)

(fh) Am Samstagabend sorgten zwei Brände in den Hattersheimer Stadtteilen Eddersheim und Okriftel für einen Großeinsatz von Rettungskräften. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden.

Gegen 19:15 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über einen Brand in der Straße "Am Gotthelf" in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen hatte die Feuerwehr bereits knapp zwei Dutzend Personen aus dem Gebäude evakuiert und mit den Löscharbeiten begonnen. Ersten Erkenntnissen zufolge brannten sowohl ein vor dem Eingang des Hauses geparkter Pkw sowie Sperrmüll im rückwärtigen Bereich des Gebäudes. Die Flammen griffen in der Folge auf die Fassade des Mehrparteienhauses über und beschädigten diese. Der Feuerwehr gelang es im weiteren Verlauf das Feuer zu löschen. Aufgrund der Brand- und Rauchschäden ist das Gebäude bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Personen aus dem Wohnhaus wurden zunächst in einer nahegelegenen Turnhalle betreut und versorgt. Im Anschluss kamen sie in von der Stadt Hattersheim zur Verfügung gestellte Unterkünfte unter. Zwei 35- und 41 Jahre alte Männer mussten vor Ort aufgrund des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen durch den Rettungsdienst behandelt werden. Der 41-Jährige kam anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner blieben unverletzt. Während der Einsatzmaßnahmen waren die betroffene Straße sowie die Landstraße in Richtung Flörsheim gesperrt.

Gegen 20:50 Uhr wurde über den Notruf dann der nächste Brand gemeldet, diesmal in der Stettiner Straße in Okriftel. Dort brannte ein geparktes Fahrzeug. Der Feuerwehr gelang es den Pkw der Marke Toyota zu löschen und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand in Okriftel wurde eine verdächtige Person wahrgenommen, welche vom Tatort flüchtete. Der junge Erwachsene konnte, dank mehrerer Zeugenaussagen, kurz darauf in der Taunusstraße festgenommen und für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht werden. Ob die Person tatsächlich als Beschuldigter für beide Brände in Betracht kommen könnte, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Der Schaden in beiden Fällen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hundert Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach leitet die Ermittlungen und bittet Zeuginnen und Zeugen, insbesondere Personen die am Abend rund um die beiden Brandorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

